陳庭妮和劉冠廷這對新螢幕CP，組合相當新鮮。現實中，陳庭妮和胡宇威跟合作了《真愛趁現在》、《真愛黑白配》，傳出假戲真作，緋聞傳了8年，兩人曾被揪出同遊迪士尼樂園，還戴情侶帽，甚至被拍到同進同出，但對外一律聲稱彼此是「好朋友」。

去年胡宇威被問及對「閃婚」的看法時表示：「很難說喔，這也是一個驚喜不是嗎？」個性頑皮、一向喜歡製造驚喜與驚嚇的他，還承認將來如果要求婚，會走「滿逼人」的路線，考慮過找人在街上快閃跳舞，也覺得趁看球賽時公開求婚這一招很不錯，總之浪漫是一定要的。

胡宇威和陳庭妮這一對螢幕CP，仍是許多粉絲心中的經典組合。（圖／翻攝自網路）

因為胡宇威的說法，像是在對陳庭妮「隔空喊話」，後來女方也鬆口，收到如雪片般飛來的「恭喜」簡訊，讓她有點傻眼。陳庭妮表示，她曾參與朋友的求婚過程，一度覺得「這樣太誇張了」，一方面又覺得「很酷、很感人」，自己對於求婚儀式則沒有太多要求，無論是平淡溫馨或是驚喜的場面，都會是一個回憶。

不排斥當媽的陳庭妮，先養了狗女兒Chelsea作伴。（圖／翻攝自陳庭妮臉書）

過了三十歲後，陳庭妮對感情有另一番體悟，「我不排斥婚姻、生小孩，緣分該來就會來。」她認為籌備婚禮很辛苦，希望一切簡單溫馨就好，「因為演戲已經歷過各種披婚紗或生產的方式，我反而不會覺得婚禮一定要怎麼樣。」想多演些愛情片的陳庭妮，自認對愛情的感受已更上層樓，如今她實現了演愛情作品的願望，何時會完成人生大事，也很令人期待。

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(中時新聞網)