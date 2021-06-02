本土新冠疫情5月中旬爆發，全台進入3級疫情警戒，除自營業者，在私人企業上班的家長也面臨無薪假、失業等困境，許多家庭經濟來源大受影響。國立東華大學教授施正鋒的兒子也因老闆撐不下去而被資遣，他有感而發地寫信給衛福部長陳時中，痛心地喊話「「與其搞補助還不如把錢拿去買疫苗還比較有意義也比較划算吧」。

施正鋒昨天在個人的臉書上發文表示，「小孩被資遣了，沒辦法，房東只能減租兩萬，老闆撐不下去，明天要打電話給人事室，把健保轉過來。原先說要寫信給部長，媽媽說，信會被篩選掉，沒有用，至少爸比的FB有五千位朋友，多少願意聽年輕人的心聲，我們不是權貴，這是作父母唯一能做的。」

施正鋒兒子的信件提到，自己好不容易找到喜歡的工作，卻因疫情暫時休息，沒想到疫情延長，房租付不出來，從老闆口中得知公司正式倒閉後，自己也正式失業。

他兒子質疑，疫情嚴峻下，陳時中整天在新聞上說明增加幾例，為何不把疫苗拿出來，加上這波疫情令許多人頓時失去工作，希望政府官員「領人民的納稅錢」，必須做有意義的決策，「與其搞補助還不如把錢拿去買疫苗還比較有意義也比較划算」，若再繼續執著下去，不使用疫苗，很快許多人民都會沒有工作，政府「不要再治標不治本」。

信件內容全文如下：

陳時中先生你好

身為一般老百姓有許多話想跟你說

疫情嚴重多久了有沒有一年多了扣除去年今年開始嚴重性也兩個禮拜了吧

你就整天在新聞增加了幾例請問有什麼用

疫苗拿出來不是比較快你看看美國打了疫苗降低了多少得獎者

然後你再看看因為這次風波多少人瞬間沒有工作就連我自己也是好不容易找到一份自己喜歡的工作因為疫情關係暫時休息結果疫情嚴重繼續延長結果導致房租付不出來也從老闆口中得知正式倒閉也正式失業

你承擔的起嗎如果你再不繼續控制好你再怎麼封城也沒用你只會導致更多民眾對你的怨念

如果要封城為何不前面兩個禮拜就開始做非要拖到現在？

坦白說我不是很支持啦你有本事全台灣都封好了什麼叫雙北我突然覺得住在雙北好可憐

還有不要只會坐在辦公室吹冷氣下決策麻煩做有意義的決策

你自己有工作而且還領我們人民的納稅錢好意思嗎我們都被你搞到沒工作了

與其搞補助還不如把錢拿去買疫苗還比較有意義也比較划算吧

如果你再繼續執著下去不使用疫苗慢慢的很快許多人民都會依依的沒有工作到時候我看你要拿多少補助出來不要再治標不治本的事情了你這樣領我們的薪水領的安心嗎

(中時 )