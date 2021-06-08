國內疫情仍嚴峻，對於蔡英文政府能否從這波民怨高漲的疫情中從脫身？疫情發展是否會朝不樂觀的方向發展？郭正亮說，國產疫苗政府大概鐵了心要做，但最快要7月才會出來，而若拖到8月28日還沒辦法收尾，他不諱言說，依今日病歿(22人)數字推估，人民死傷會很慘重，後果其實不難想像。

郭正亮今(8日)上宅神朱學恒節目，對於蔡英文政府能否從這波民怨高漲的疫情中從脫身？郭正亮說，國產疫苗政府大概鐵了心要做，但最快要7月才會出來，現在處理6月的疫情是第一要務，近期日本捐贈的124萬劑AZ疫苗和15萬劑莫德納疫苗，大概6月11號會開打，把這140萬劑疫苗分批分類別來施打，大概可以打個20天拖到月底，可以預期會有許多大內宣的宣傳鏡頭畫面出現，目的是要讓老百姓看疫苗大規模接種有在啟動。

朱學恒臉書直播。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

郭正亮並指出，陳時中喊出一天要打1百萬劑，這在現實面根本不可能，以75歲高齡人士先接種，還要核對身分，一天能打10萬人就不錯了。

對於有網友提問，今年828四大公投是否還能如期舉行？宅神朱學恒說，今年大概沒辦法投公投了，但疫情一直拖下去，人民的憤怒會越累積越高，到投票日那天，很可能民怨會大爆炸。

郭正亮則表示，民進黨政府若搞到828還沒辦法收尾，他不諱言說，人民死傷會很慘重，後果其實不難想像，他舉例，今(8日)新增22死，累計到828那會死多少人？死一個人代表一個家庭，人民不是沒感覺的。

(中時新聞網)