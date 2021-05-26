【旅奇傳媒/記者-王政】隨著疫情的大規模爆發，讓各地原先發展十分熱絡的國民旅遊市場瞬間歸零，取而代之的是每天不斷新增的病例，也讓台灣各縣市紛紛宣布進入警戒。雖然嘉義縣仍舊身處於0確診的安全範圍中，但為了協助政府防堵疫情，減少群眾群聚的風險，大阿里山產業聯盟特別攜手旗下的業者主動停業，一同與政府嚴正以待面對疫情，共同期待市場重啟的一天。

作為世界級景點的阿里山，早已是無數旅客的首選旅遊目的地，而隨著觀光圈的政策加入，更讓當地迅速活絡。以2019年3月成立「大阿里山產業聯盟」為例，在阿里山國家風景區管理處（簡稱阿里山風管處）的輔導下，目前成員匯集了在地的觀光產業夥伴、當地小農、民宿業者、農會、各社區發展協會、民宿發展協會、茶、咖啡協會等成員，一同為在地觀光貢獻心力。

積極協助政府防堵疫情 阿里山業者主動停業

在疫情肆虐的情形下，於全國發布3級警戒前，嘉義縣便先行啟動3級的防護措施。以阿里山國家風景區管理處為例，包括圓潭、文峰、觸口遊客中心，以及觸口、奮起湖線之行動旅服，自5／16～5／30止，全面停止志工值班，並暫停提供遊客中心預約導覽服務，預計於5／31才恢復志工值勤及導覽服務。此外，林務局也於即日起至5／28暫停開放轄內所有森林育樂場域，嘉義林管處也關閉阿里山森林遊樂區、森林鐵路等設施。

在政府等各個單位皆努力控管疫情之下，阿里山地區業者有感疫情嚴峻，即使當日維持0確診的優異表現，即使停業將造成的損失甚鉅，卻仍選擇響應防疫、主動停業，只希望能將疫情的擴散控制住，期盼疫情平安度過後，旅客們能再度重返阿里山，感受在地的優美風光。

目前停業的業者範圍包括十字路社區、山美社區、中埔鄉、太平社區、太興社區、文峰社區、石棹社區、光華社區、里佳社區、來吉社區、逐鹿社區、新美社區、瑞里社區、瑞峰社區、達邦社區、碧湖社區、隙頂社區、樂野社區、奮起湖、觸口等，業者性質從民宿、工坊、餐廳、體驗式部落、茶園、咖啡廳等多達63家以上，全部皆暫時休業，僅有宅配商品不受限，因此消費者能仍透過宅配的服務，或是「阿里山EASYGO電商平台」，一同遙想阿里山的美好，靜待疫情趨緩後，再一起攜手前往阿里山及當地，享受在地無盡魅力。

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(中時新聞網)