復盛應用(6670)擴大精密航太零組件生產，將向南科申請租用土地興建廠房，規畫將在2023年起分期投產，預估新廠完工後，航太零組件事業占營收比重將提升到1~2成，將成為未來營運新的成長動能。

復盛應用今年度越南高爾夫球頭廠最新一期擴廠完工後，啟動另一期擴廠規畫，公司為了未來長期發展，計畫向科技部南部科學園區管理局申請租用高雄園區工業用地4~5公頃，以興建自用廠房，用於生產精密航太零組件，規畫將在2023年起分期投產。復盛2020年合併營收約142.3億元，其中航太零組件部門約占3~4%的營收，預估未來南科路竹新廠完工之後，航太零組件事業占營收比重將提升到1~2成。

復盛應用Q2訂單需求無虞，原物料飆漲也已經和客戶反映，漲價效應會逐步看見，越南廠效率也比首季來得好下，毛利率有機會提升，法人看好Q2業績及獲利都將大幅成長。

展望2021全年度營運，復盛應用目前公司訂單至年底無虞，現階段無論是客戶或通路上，庫存水位偏低，終端下游需求持續暢旺，產能方面，越南新廠已在2021年初啟動，隨著新產能逐漸提升，可望逐漸緩解訂單吃緊問題，毛利率方面，考量原物料上漲，加上新產能初期效率有待提升，法人預估，毛利率將落在25.5%以上，將明顯優於2020年水準，今年營收及獲利可望同步大幅成長。

(時報資訊)