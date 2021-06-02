工業電腦廠事欣科(4916)受惠遞延訂單出貨動能回溫及新產品挹注帶動下，2021年以來單月營收逐月回升，4月已站回2億元、回升至近11月高點。法人看好事欣科第二季起營運可望逐月、逐季增溫，對今年營運轉趨樂觀看待。

事欣科股價4月中後震盪拉回，受台股波動加劇，5月17日下探20元、創2016年1月底以來近5年5個月低點，近日止跌緩步回升。今（2）日開高後在買盤敲進下放量勁揚4％至23.35元，早盤維持約2.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

事欣科首季合併營收雖降至4.33億元的近5年低點，但本業虧損0.44億元，虧損幅度季減21.21％，配合業外獲美國政府補助挹注，使歸屬母公司稅後淨利0.32億元、每股盈餘（EPS）0.4元，雙雙回升至近1年高點。

法人指出，營運重心位於北美的事欣科，自去年4月起開始受疫情影響，隨著近1年調整及北美疫情逐漸受控，今年以來營收已逐月升溫。4月自結合併營收2.12億元，雖年減34.94％、但月增13.91％，回升至近11月高點。

事欣科表示，受惠北美航太及國防客戶陸續恢復出貨、博奕客戶出貨亦見增溫，使4月營收持續回升。同時，目前北美員工的疫苗施打率已逾5成，目標6月底前完成全員施打，屆時對營運調整將更加順暢。

除了遞延訂單陸續恢復出貨，事欣科亦陸續接獲新產品訂單，包括速食點餐機及系統整合、博奕機台及組件、衛星網路基地台印刷電路板（PCB）及組裝等產品。轉投資工具機廠恩德亦受惠產業市場需求回溫，對業外轉投資損益認列帶來正向效益。

展望今年，事欣科董事長廖文嘉在致股東報告書中表示，雖然疫情影響仍在、左右全球經濟發展及復甦，所幸各項研究顯示下半年疫情受控情況趨於樂觀，全球經濟或將明顯成長，屆時對各產業發展形成正面樂觀助益，事欣科營運亦將受惠。

廖文嘉表示，事欣科今年將持續深耕發展博弈、工業電腦、航太、國防工業等產業應用，致力將接單及生產安排、研發合作支援及共同開發等集團營運整合，達成資源共享及更具效率經營，有效控制營運成本、提升集團整體獲利表現。

就目前訂單及客戶出貨力道回升、新產品挹注效益，以及轉投資恩德營運亦見好轉下，法人看好事欣科營運持續好轉，第二季起營運可望逐月、逐季增溫，在業內外皆美下，對今年營運轉趨樂觀看待。

(時報資訊)