儘管在ATP 250等級貝爾格勒公開賽情緒失控摔拍直接被判失分，但世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）還是以6比2、7比6（4）擊敗德國選手莫蘭（Mats Moraing），收下生涯在ATP巡迴第951勝，追平阿根廷退役選手維拉斯（Guillermo Vilas），並列網球公開化年代勝場史上第5多。

「很感恩。」喬柯維奇賽後記者會這麼說，「這更能激勵我持續堅持下去，雖然追求勝場紀錄不是主要目標，但紀錄也代表了這麼多年我經歷過的高質量訓練及賽事，帶來這麼好的成果，希望接下來幾年還能繼續多爭取勝場數，持續創造更好的紀錄。」

今年第2場四大賽法國網球公開賽，將於5月30日展開會內賽，運動用品品牌亞瑟士ASICS也為喬柯維奇和去年法網女單冠軍思薇雅蒂（Iga Swiatek）準備新款戰靴及一系列新商品，屆時喬帥將穿著COURT FFNOVAK鞋款應戰，而最近在羅馬網球賽奪冠並首度躋身世界排名前十的思薇雅蒂，則將穿著亮眼粉色系GEL-RESOLUTION 8出賽。

法網是紅土賽事，品牌打造限定配色，在經典鞋款中加入搶眼紅色系，讓喬帥和思薇雅蒂亮麗登場，其中頂級網球鞋款COURT FF主打靈活性與支撐力兼備，幫助選手在每一球之間進行扭轉，COURT FF同時推出球王喬帥專屬COURT FFNOVAK款，期待幫助喬帥再奪法網金盃。

ASICS推出2021年最新法網系列商品，將力助喬帥創下佳績。（ASICS提供）

波蘭網壇之星思薇雅蒂穿著亮麗的粉紅配色鞋款出征法網。（ASICS提供）

(中時 )