喬福機械董事會決議7月5日舉行股東會，承認去年決算表冊，虧損撥補表，去年營收及獲利受疫情影響而下滑，每股虧損0.24元，仍從資本公積提撥每股配現金股利0.50元，全案提到股東會承認。喬福第一季轉虧為盈，EPS回升至0.24元，前四月合併營收1.61億元，年成長52.41％，目前訂單能見度看到第三季。

喬福去年合併營收受新冠肺炎疫情影響，從前年6.71億元腰斬至3.11億元，本業虧損745.4萬元，認列匯兌損失等損失近0.88億元，其他收入0.55億餘元挹注，致使去年本期淨損0.21億元，每股虧損0.24元，董事會決議從資本公積提撥現金，每股配發現金股利0.50元，全案6月28日股東會討論，但因疫情警戒升級至三級，應金管會要求延後召開。喬福董事會決議7月5日召開股東會，不再增加議題。

喬福主管表示，喬福之前接獲大陸訂單陸續交貨，目前訂單主要來自美國、沙烏地阿拉伯及印度等新市場訂單，以大型龍門及車床為主，在手訂單2億元，訂單能見度看到第三季。喬福為反映鋼材、鑄件、滾珠螺桿及線性滑軌等原材料成本上漲，今年調漲報價至少5％，但客戶表達無法接受上漲，目前還在協商價格。

(工商 )