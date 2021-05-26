路透：美暗示 不急著提供新冠疫苗給台灣 15:042021/05/26 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣力促美國協助提供新冠疫苗 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國在台協會（AIT）處長酈英傑的資料照。（路透） 美國在台協會（AIT）處長酈英傑周三暗示，華府不急著給台灣新冠肺炎疫苗。他指出，台灣的感染人數仍相對低，不過他也說，相關會談仍在進行。 據路透26日報導，台灣在維持好幾月的相對安全後，如今正與國內激增的本土新冠病例搏鬥。然而，在島上為數超過2,300萬的人口中，只有約1％接種了疫苗。 國內疫情大爆發，屏東縣府為維護醫療照護量能，下令18至21日暫停民眾接種疫苗，要優先讓醫護人員使用。（謝佳潾攝） 路透：美介入助台協調 加快新冠疫苗交貨 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 (中時新聞網) #新冠肺炎 #疫苗 #台灣 #AIT #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 國台辦：願提供大陸疫苗 盼除政治障礙 04:102021/05/18 產業財經 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 CNN：台灣曾是全球抗疫前3名 現正對抗最大新冠爆發 09:102021/05/18 國際 北京市18歲及以上人群 新冠疫苗首針接種率破80％ 12:522021/05/18 兩岸 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 何溢誠快評》陸委會還在死鴨子嘴硬 09:082021/05/18 快評 國際熱門新聞 凱特接手菲立普親王重要任務 成王室最大資產 - 國際 路透：美暗示 不急著提供新冠疫苗給台灣 - 政治圈 印度疫苗外交已告終結 學者：不，這些國家還得靠他 - 國際 香港BNT疫苗打不完 百萬劑即將作廢 - 國際 以色列開發氫氣燃料引擎 期望取代燃油機 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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