美國在台協會（AIT）處長酈英傑的資料照。（路透）

美國在台協會（AIT）處長酈英傑周三暗示，華府不急著給台灣新冠肺炎疫苗。他指出，台灣的感染人數仍相對低，不過他也說，相關會談仍在進行。

據路透26日報導，台灣在維持好幾月的相對安全後，如今正與國內激增的本土新冠病例搏鬥。然而，在島上為數超過2,300萬的人口中，只有約1％接種了疫苗。

國內疫情大爆發，屏東縣府為維護醫療照護量能，下令18至21日暫停民眾接種疫苗，要優先讓醫護人員使用。（謝佳潾攝）

(中時新聞網)