疫情緊繃，宅經濟、居家辦公/學習等相關需求商機衍生，手機業者宏達電、三星也紛紛祭出相關專案，宏達電推出VIVE指定系列全面降價優惠活動，再加贈VIVEPORT Infinity 2個月會員，讓防疫居家，三星則祭出年中618網購盛會，瞄準居家商機必備的平板等商品。

宏達電(2498)面對因疫情而產生的新型態工作及學習模式，推出VIVE指定系列全面降價優惠活動，再加贈VIVEPORT Infinity 2個月會員，讓全台消費者在家只要配戴VR頭戴式顯示器，就可體驗宛如置身於另一時空的真實感受，除了各式引人入勝的遊戲，也有多種VR沉浸式運動及學習內容可以選擇。

隨著全球VR產業的蓬勃發展，VR內容也不斷推陳出新，HTC VIVEPORT推出各式經典熱銷作品，以及多款適合全家大小同樂，並同時能兼具運動與學習的VR內容，如《憤怒鳥VR：豬島》、《咕嚕米的眼睛》、《Creed: Rise to Glory》、《Virtual Sport》、《棒球國王VR Plus》，《直升機模擬器 VR 2021》、《蒙娜麗莎：越界視野》、《好奇的愛麗絲》，以及《鵲華秋色圖-VR中文版》等，還有可支援遠距協作與虛擬會議《VIVE Sync》。加入VIVEPORT Infinity會員，即可無限飽覽與體驗數千款VR內容。

三星則是瞄準年中618網購盛會，預計自6月1日起至30日止推出三星商城618購物節活動，祭出5大有感好康，包括抗疫神器3大話題商品組、學生以及教職員教育優惠專案、質感生活必搶獨家逸品、充電相關產品指定配件4折起以及宅在家網購享優惠。

另外，遠距線上授課普及，相關戰備絕不可少，台灣三星也祭出學生、教職員教育優惠專案，於三星官方通路登錄或指定通路出示相關證明，即享指定機型購機7折起優惠，除了有平板、智慧手錶、真無線藍牙耳機等行動裝置，顯示器亦同步入列，打造良好學習環境。

(時報資訊)