新竹縣確診個案關係圖。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣疫情升溫！新竹縣長楊文科26日宣布，新增4名確診者，其中案6099為60多歲男性，為長期住在機構中，感染源不明，仍需疫調釐清，新竹縣衛生局已經匡列接觸者194人，仍在持續採檢、調查中。

26日新增的確診者包含案5881、5882、5883及案6099，其中案6099為住在長照機構中的60多歲男性，生活狀況單純，僅有往返醫院、機構，目前仍為感染源不明，於25日確診。衛生局長殷東成表示，防疫醫師也全力協助釐清感染源。

至於案6099所住的機構，也已分倉、分流防疫，依據接觸風險隔離或自主健康管理，此案共匡列194人，包含機構內、醫院的接觸者，均在採檢、疫調中。

另外案5881為60多歲男性，5月13日曾竹北火車站搭火車前往萬華，5月16日因身體不適，自行購買成藥服用，但後續因持續不舒服而就醫，於24日採檢、25日確診。

案5882、5883則為24日確診個案5299的同住家人，均於25日確診，在5月21至23日曾前往花蓮處理家事。

(中時 )