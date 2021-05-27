台灣疫情狂燒，原本維持零本土的連江縣昨破功，新增1確診，根據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，今年累計4859例本土，以新北市2285人最多，台北市1908例第2，台中市和台南市則因單日確診分別新增11例和8例，加上出現首例的連江縣，全國有3縣巿的警示燈號一夜變色升級。

根據疾管署「2021年全國本土病例地理分布圖」顯示，今年累計4859本土個案，其中新北市2285人最多，接著依序是台北市1908人、桃園市226人、彰化縣112人、基隆市79人、台中市61人、宜蘭縣51人、高雄市29人、屏東縣23人、台南市20人、南投縣13人、新竹市12人、新竹縣11人、雲林縣9人、苗栗縣7人、花蓮縣6人、台東縣3人、嘉義市2人、嘉義縣1人、連江縣1人。

昨天也新增1離島淪陷，原本維持零本土「連江縣」破功，新增1例本土個案，而台中市和台南市則因單日確診分別新增11例和8例，3縣巿地圖警示燈號一夜變色。目前台灣只剩下金門縣和澎湖縣兩離島還沒有出現本土確診案例。

中央流行疫情指揮中心昨公布302例本土，其中有158位男性、144位女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例，桃園市21例，基隆市13例，台中市9例，新竹縣4例，屏東縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例，花蓮縣、嘉義市、台東縣及連江縣各1例。

指揮中心昨也宣布新增331例校正回歸個案，其中160位男性、171位女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分布以台北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及台中市各2例，苗栗縣1例。

(中時新聞網)