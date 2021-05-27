台灣本土疫情持續燒，目前累計378例重症。國衛院感染症與疫苗所研究員周彥宏在節目上表示，台灣確診數字無法下降，代表「黑數很多」，許多人不知道自己被感染，所以疫情不見趨緩，因此建議應抓出黑數才能有效遏止疫情傳播；前台大感染科醫師林氏璧則示警，以每10萬人口來計算，台灣的重症比例恐比日本還高。

周彥宏在節目《有話好說》上表示，如果我們以5/17作為分界點，因為5/15至5/17疫情開始大爆發，這個時候他的斜率是很陡的，代表在大爆發的過程中，我們並沒有好好的管控，但若管控不當數據應呈指數往上升，但我們的數據卻逐漸平緩。

周彥宏說，以公衛的角度來看，一則喜、一則憂。單以公衛的角度來看，數據平緩表示疫情在可控制的範圍。將R0值以5來算，單看5/17的數據，校正回歸526人乘以5應是2500人左右。不過，將5/17以後的確診數相加卻發現已超過2500人。

周彥宏指出，照理來說，如果指數受控制，數據應呈現緩步下降的趨勢，確診數低於2500人，但以目前狀況來看並沒有，因此他推測疾病現在恐是在可控制的邊緣。

周彥宏指出，確診數字為何無法下降？這代表者我們中間的「黑數很多」。許多人不知道自己有感染，所以若防疫措施有疏漏，加上1、2個破口，就會持續傳播，進而導致確診數持續在相對高點，而疫情也不見減緩。他建議，應加強把黑數查出來，才可以遏止疫情傳播。

林氏璧表示，中研院學者何美鄉曾透過重症案例，回推台灣目前的潛在案例。而這波確診者的年齡較長，因此若將重症比例以5-10%來計算，相除下去就會發現，還有許多分母沒有被診斷出來，這些就是在外面、還沒掌握到，可能繼續傳染的人。

林氏璧說，日本近日宣布延長「第三波緊急事態宣言」，因為疫情控制得不是很好，重症人數創新高為達1300人，而台灣目前重症人數為378，以兩國的人口比例來算，可以發現每10萬人的重症比例竟比日本還高，這是蠻嚇人的數據。

(中時新聞網)