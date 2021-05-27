台灣疫情日趨嚴重，台北市長柯文哲與衛福部長陳時中也常因分針不同槓上。柯文哲25日抱屈表示北市衛生局AZ疫苗僅剩2瓶，卻遭陳時中反駁北市醫院還有7000多劑，酸柯對轄下物資掌控不熟。一名台北市醫師對此在PTT八卦版PO文揭真相，不滿說「看到中央回嘴真的會氣死」。

這名醫師PO文「不是啊時中，就真的沒得打啊」，他表示，台北市有第一線醫護沒疫苗可打已經持續一個禮拜，自己的醫院也收治不少確診病患，不論人力跟物資都非常吃緊，大家只盼望公文能不能跑快一點，看到中央還回嘴真的會氣死。

原PO附上自己的醫師證照，證明身分，他表示，能夠理解陳時中說醫療尚未崩壞，是為了穩定民心，但事實上就是已經瀕臨崩壞，重症病房的呼吸器快不夠用，其他疾病療程更是大幅延期，不在醫院內的人根本看不到這一面。

原PO說，自己並非要製造恐慌，但也不能沒危機意識，中央應該協調調度，整合廠商動起來支援醫院，而非粉飾太平，現在荒唐到大家看笑話，只希望之後不會哭出來。

針對疫苗剩餘數兩方各說各話，國民黨台北市議員鍾沛君也出面痛批，指出柯文哲說的明明是市府所能調配的疫苗剩20劑，指揮中心卻回台北市醫院還有7000多劑，而這些劑量全由醫院自行調度運用，市府無權管轄，堂堂指揮中心卻張飛打岳飛，大玩文字遊戲，毫無意義，質疑「這算不算假新聞」。

鍾沛君補充，7000多劑集中在11家醫院，而台北市目前有10家醫院，全數打完一劑不剩，9家剩不到100劑，3家醫院低於150劑，且目前無法再得到配發，指揮中心捫心自問「這樣的庫存夠嗎」。

(中時新聞網)