亞系外資針對半導體產業出具最新看法，認為隨著美國等解封在即，液晶電視、筆記本電腦下半年需求也有減緩的聲音，但資料中心重啟建設，伺服器需求上升，且目前IC設計廠庫存仍低，點名首選個股台積電(2330)、聯發科(2454)、信驊(5274)。

亞系外資認為，第二季智慧手機終端需求前景弱於預期，加上液晶面板平均售價的上漲最終恐衝擊零售液晶電視的售價，導致出現液晶電視、筆記本電腦下半年需求也有減緩的聲音，另外，因為美國疫苗注射進度順暢，預計市場將重啟，也恐影響到美國總體液晶電視需求，但去年因為疫情，導致伺服器市場基數較低，隨著解封後數據中心重啟建設，預計2021年伺服器市場將成長30~50%。

亞系外資認為，儘管終端需求不確定性增加，但預計IC設計公司不太可能針對晶圓廠削減代工訂單，主要是考慮到現階段庫存水平仍然非常低，根據數據顯示，IC設計廠第一季總庫存天數約75天，儘管相較去年第四季增長，但仍低於2020年第二季的峰值86天，這意味著第三季庫存仍有繼續增長的空間，然而，晶圓代工廠仍有調升平均價格的空間，但若IC設計公司面臨晶圓平均售價大幅上漲的情況，則不排除會開始削減訂單，8吋晶圓第四季潛在訂單放緩的風險，主要是採用大尺寸驅動器IC的液晶電視、筆記型電腦需求減弱，晶圓訂單放緩或潛在削減的風險越來越大。

亞系外資針對半導體個股，首選台積電、聯發科、信驊，台積電繼續享有先進製程的優勢，聯發科有5G的快速成長，信驊則享有數據中心的重啟建設。

(時報資訊)