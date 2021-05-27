國內新冠疫情嚴峻，確診人數居高不下，且這波疫情自5月18日出現死亡個案以來，不到半個月已累計34例死亡，但唯一解方的疫苗究竟在哪？至今仍苦等不到。「宅神」朱學恒忍不住點名總統蔡英文跟衛福部長陳時中，並痛批，「你們最好再繼續假裝這些死掉的同胞責任不在怠惰職責、不許疫苗入國的你們身上」。

朱學恒今（27）日在臉書貼出相關規範，指出為預防、診治危及生命或嚴重失能之疾病，且國內尚無適當藥物或合適替代療法，或因應緊急公共衛生情事之需要，有這些情形之一者，中央衛生主管機關得專案核准特定藥物之製造或輸入。

他痛批陳時中跟蔡英文，「最好再繼續假裝自己沒有辦法，沒有法律依據可以讓美國總統拜登施打的輝瑞BNT疫苗進來。你們最好再繼續假裝這些死掉的同胞責任不在怠惰職責、不許疫苗入國的你們身上。有法律不用，有疫苗不救，這幾十名死亡同胞，沒有疫苗可打的醫護人員，繼續攀升的死亡數都算你們的」。

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗被視為最終武器。圖為民眾前往接種疫苗、提升保護力。(資料照／林和生攝)

針對疫苗，蔡英文昨日在臉書表示，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ疫苗、美國的Moderna疫苗，以及德國的BNT疫苗，我們都積極接洽採購，也順利訂購到英美這兩支疫苗；至於德國的BNT疫苗，和德國原廠一度幾乎要完成簽約，「但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約」。

蔡英文也指出，包括外購和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨，預計到8月底，將會有累計1000萬劑疫苗，會盡全力加速到貨，提供更多疫苗給國人接種；而國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定、充裕的疫苗。

(中時新聞網)