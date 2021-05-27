打火現場因濃煙看不清楚方向。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

今天剛下山的森林護管員趕緊用乾淨的毛巾擦拭被炭火弄黑的身體。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山工作站技正陳志銀（右），從水漾森林打火後又趕到玉山八通關繼續執勤，已半個月沒回家，老婆開心衝上前擁抱。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

狂燒12天的玉山八通關杜鵑營地林火，終於在今天（27日）早上確定熄滅，這次動員113名森林護管員投入救災，投水161公噸，最後一批留守的嘉義林管處護管員，今天上午由空軍直升機接駁回嘉義水上機場，相隔半個月沒見的親人開心迎接。林務局強調「絕不寬貸」，將在最短時間內統計陸、空救災支出、造林木損害，以及森林生態與景觀價值損失等，一併向5名肇事者求償。據了解，過去求償最高金額為1億元。

玉山國家公園八通關杜鵑營地附近週日（16日）發生森林大火，NCC專門委員喬建中出面坦承，他在登山煮早餐時不小心把瓦斯爐打翻，引發火勢。

這場大火實在驚人，一燒12天，延燒面積達71公頃，相當於燒毀「3座大安森林公園」。根據統計，這次林火總計動員嘉義、南投、屏東、花蓮、羅東等林管處職員與森林護管員等共113人投入現場救災，總計陸空動員960人次；UH-60、CH-47等直升機83架次、投水161噸，耗費無數有形、無形成本。

林務局長林華慶強調，有關肇事者違反森林法引發森林火災應負的刑事責任，及後續有無可能脫產逃避追究等，已由保七總隊函送南投地檢署偵辦；林務局也展開估算，將對5名肇事者一併進行民事求償。

這將是台灣史上求償金額最高的森林大火案嗎？據三立新聞報導，林務局副局長廖一光表示，就他了解，2001年的梨山森林大火一案向肇事者求償1億元，是史上最高求償金額，最後法院判賠2000萬元。這次求償金額是否超過1億元？仍有待估算，且求償歸求償，最後賠償金額還是由法官判定。

(中時新聞網)