農委會主委陳吉仲。（資料照片）

好消息！玉山23日下午突然下雨，降雨量累積雖不到10毫米，但對於16日清晨發生、連燒多天的森林大火來說，這是1場及時雨，阻斷繼續延燒，山區目前僅剩餘量的煙。農委會主委陳吉仲表示，會向肇事者提告求償，一定追究到底，絕不輕饒！

據了解，玉山八通關杜鵑營地火警，主因源是台北5人登山團，一行人自15日上午計畫從信義鄉東埔登山口入山，下午預計抵達杜鵑營地，再攀登大水窟山原路折返，16日清晨野炊時釀禍。因起火點位於逾3000公尺高山，取水滅火不易，延燒數天，火災面積不斷擴大。

據了解，這場浩劫的罪魁禍首竟是NCC專門委員喬建中，在登山社團淡定回應「是我踢倒爐火」、「趕快下雨就好」，引起憤慨，也有山友分析事故，認為喬所謂的「踢倒爐火」實在難以相信。

目前玉山大火延燒面積初步估計約60多公頃，這1場及時雨，斷斷續續下了約3個小時，有民眾開心直呼：降雨量7mm，簡直就是「Lucky7！」

對此，農委會主委陳吉仲也在臉書表示，肇事者的行為，已經觸犯森林法第53條的公訴罪，要負刑事責任，保七總隊已經偵訊並移送地檢署由檢察官追訴；森林損害及國家支出（例如直升機空中投水）的部分，會在火災撲滅後計算總額，向肇事者提告求償，一定追究到底，絕不輕饒！

(中時新聞網)