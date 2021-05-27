林務局長林華慶原本要親自前往迎接慰勉，但考量疫情防範避免跨區移動，改以手機與指揮官賴龍輝及森林護管員視訊問候。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真））

玉山八通關林地大火後照片。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

今天剛下山的森林護管員趕緊用乾淨的毛巾擦拭被炭火弄黑的身體。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

打火現場的簡易休息空間。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

打火現場因濃煙看不清楚方向。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

延燒12日的玉山事業區第52林班杜鵑營地林火已於5月27日早上確定熄滅，這次動員113名森林護管員投入救災，投水161公噸，最後一批留守的嘉義林管處護管員今天上午由空軍救護隊直升機接駁，已順利抵達水上機場。林務局指出，將在最短時間內統計陸、空救災支出、造林木損害，以及森林生態與景觀價值損失等，一併向5名肇事者求償，絕不寬貸。

最後一批還留守火場的嘉義林管處森林護管員共14人，已在高山環境連續救火超過10日，體力多已透支，今天早上由空軍救護隊直升機協助接駁，順利在嘉義水上機場降落。林務局長林華慶原本要親自前往迎接慰勉，但考量疫情防範避免跨區移動，改以手機與指揮官賴龍輝及救火隊員視訊問候。

林務局透露，近年遇有大規模的森林火災，通常都會請求直升機空中灑水，先壓制火勢蔓延，再由地面部隊進行直接滅火及清理殘火。但由於玉山林火發生期間，還另有惠蓀林場以及馬崙山等2場大型森林火災，空勤總隊的黑鷹直升機疲於奔命，加上其間還有登山客受傷而支援吊掛救援，量能捉襟見肘，因而由行政院國搜中心協請陸軍航特部的CH-47雙螺旋槳直升機加入支援。

嘉義林管處副處長李定忠說，高山地區在近午時即開始升起雲霧，無法達到直升機目視航行的標準，因而直升機支援投水的時間常僅有短短4小時，一天只有5趟次，大部分時間僅能靠地面部隊設法緩緩向各火點推近。

根據統計，這次林火總計動員嘉義、南投、屏東、花蓮、羅東等林管處職員與森林護管員等共113人投入現場救災，總計陸空動員960人次；UH-60、CH-47等直升機83架次、投水161噸，最終雖然完成滅火任務，但已造成大水窟森林延燒超過70公頃，耗費無數有形、無形成本。

林華慶強調，有關肇事者違反森林法引發森林火災應負的刑事責任，及後續有無可能脫產逃避追究等，已由保七總隊函送南投地檢署偵辦；林務局也已從救災之人事、航空器作業、物資及器材支出、造林木受害成本、森林生態與景觀受損價值等項目進行估算，將對5名肇事者一併進行民事求償。

林務局指出，今年1月至今國有林地內已發生62起林火災害，創歷年最高紀錄，且幾乎均是人為導致。再次呼籲國人入山，應謹慎用火，並勿隨地亂丟菸蒂。若發現森林火災，可即時撥打林務局24小時森林保護免費專線0800-000930（您您您救山林）或撥打119通報各地消防單位，共同防範森林火災。

(中時 )