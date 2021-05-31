台灣疫情爆發，醫療量能緊繃。近日一名消防員在臉書透露，開著救護車跑了6家醫院，都因沒有床位無法收治，令他感嘆像無頭蒼蠅般台北繞這麼大一圈後，也只是每天記者會上的「1個確診數字」，不滿指揮中心不斷強調資源、病床數都充足，但事實都不是帳面講的那樣，「所以現在到底是要我們怎樣？」

該名消防員29日在個人臉書寫下心境，剛看到某分隊同仁開著救護車，在台北市繞了一整圈，先是開車到台北市立聯合醫院仁愛院區，再開往國泰醫院、台北長庚，台北長庚表示可收治，但因為沒有負壓病床，須扣車等待12小時。

消防員回報EOC（緊急應變中心）後，再次開往聯醫仁愛院區、國泰醫院、馬偕醫院及台安醫院，皆被拒收，二度折返仁愛院區，仍被當場拒收，他只好再回報EOC，歷經百般波折後，新光醫院表示可收治才結束。

消防員感嘆，如果要長庚收治病患，必須扣車等待12個小時，這段時間內要全程著裝，不僅無法吃飯，也沒辦法上廁所，在台北市開著救護車「逛大街」後，也只是每天疫情記者會上「1個確診數字」而已，平時警消醫護人員的工作就已過載，在這非常時期很快就會崩潰。

消防員說，並沒有因為醫院拒收而不滿，非疫情期間偶爾也會有類似情況發生，最令他感到不爽的是，指揮中心不斷強調醫療資源、病床數、調度指揮上沒有不足，收住院沒問題等，但事實就是你送到這裡、那裡之後，才發現事情都不是帳面上講得那樣，「所以現在到底是要我們怎樣？」

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)