美國參議員訪問團6日旋風訪台，並宣布美國政府將捐贈台灣75萬劑新冠肺炎疫苗，外交部表示，台灣是第一個美方正式、明確宣布具體援贈疫苗數量的國家，外交部誠摯歡迎。東華大學教授施正鋒質疑，美國人是欽差大臣嗎？那台灣是波多黎各還是關島？他更對外交部的說法提出質疑，指台灣又不是沒錢買疫苗。

施正鋒6日在政論節目《新聞大白話》中表示，就外交上來講，小英政府有點笨，她往往可以用民間、在野黨、國會當籌碼，這是討價還價的工具，就好像去買車子要帶太太去，連這都不行。

施正鋒質疑，美國人來是什麼？是欽差大臣嗎？「如果是欽差大臣，那你們是什麼？是總督還是兒皇帝、還是託管地？台灣是美國的波多黎各還是關島？先想好，他說我們是第一個送的，咱也不是嘸錢啦」，說到這裡施正鋒無奈的雙手一攤，並指其實是蔡政府不想買。

施正鋒指出，上次民進黨有人說美國公司拿什麼孿生的東西給我們，他懷疑美國是不是在搞什麼東西，一直不讓我們買，因為我們有錢，而且國產也好，交換也好，晶片他們也不要，這讓施正鋒感到很奇怪。

施正鋒也說，美國人說暫時不用打，反正這是世界最大的隔離島，「以後要做實驗、幹什麼，這是對照組、實驗組，我們不知道，這是夭壽，他們要把我們的年輕人拉去做第三期實驗，我坦白講，存心不良，現在已經壓不住了，因為再不拿出來，這個政權就垮台了，沒什麼好講的」。

(中時新聞網)