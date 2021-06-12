媒體披露政府採購國產疫苗合約，發現高端平均每劑881元、聯亞每劑750元，高於目前國際認證的國外疫苗。國民黨立委賴士葆今天質疑，高端預定價格是全世界最貴的，欲藉二期解盲成功叫全民當白老鼠施打，省去1、200億的三期試驗費，會不會坑台灣人太多？是不是發國難財？

賴士葆表示，高端疫苗第二期期中解盲成功，這是國產疫苗的進展向前跨一步，應該是國人樂見，然而十萬火急的施打，揠苗助長的結果有諸多的疑慮，首先，高端的預定價格每劑881元是全世界最貴的，幾乎是防護力最高的輝瑞疫苗的2倍價格、AZ的8倍價格，台灣人是凱子嗎？這是不是發國難財？

賴士葆指出，高端如果在下個月就強推上市，那將是全世界唯一沒有做第三期試驗的疫苗，連指揮官陳時中都不否認可能沒有辦法得到國際的認證；眼看全世界快要實施疫苗護照，並且強調施打國際認證的疫苗就彼此承認免隔離，如此一來，台灣就會變成全球防疫的孤島。

賴士葆認為，高端的第二期解盲只有涉及安全性，可是沒有如蔡英文總統所說的有效性（efficacy），這樣子如何讓國人打了心安，難怪有人諷刺說「高端疫苗」是打心酸的。

賴士葆說，高端是國際唯一的免疫搭橋（immune bridge），就是用第二期的結果類比為第三期，陳時中也證實全世界沒有人這樣做，WHO目前只在研究中、並未批准，畢竟這是一個全新的病毒。

賴士葆批評，高端拿了政府的疫苗研發補助5億元左右，且不做要耗費超過1、200億元的第三期試驗。只靠著第二期解盲成功，就要叫全民施打，這是道地的把台灣人民當白老鼠般的實驗品。

賴士葆提到，美國的疫苗廠做第三期還要付給施打者每人至少1萬元美金以上的試驗費，台灣人不但沒有試驗費，還要用世界最高價來施打這個疫苗，高端會不會坑台灣人太多？