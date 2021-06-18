【愛傳媒楊秉儒專欄】之前聽說南部某工業區在造冊強迫移工打高端疫苗，政府與業者都裝聾作啞，但是，證據圖被人貼出來了耶！ 眾所皆知，不管是高端還是聯亞，現階段還沒有任何一家國產新冠病毒疫苗通過EUA，為何經濟部就可以直接下令要求全台工業區交出願意施打國產疫苗的名單？是誰命令各家廠商造冊清查？ 調查表中還特別說明：「如有員工不願施打國產疫苗或指定特定疫苗者，請勿列入名冊。」這是什麼意思？表明不願意選擇國產疫苗的員工，就優先排除在公費疫苗施打名單之外嗎？ 調查表與通知函中都很清楚提到，這次的意願調查與造冊，外籍移工也一併列入；那請問經濟部與各工業區主管單位還有廠商，你們有提供各種外籍移工母語版本的「施打說明書」，詳盡告知接受調查的外籍移工，國產疫苗尚未通過三期臨床實驗，僅有二期期中報告分析？ 還是想要欺負外籍移工，讓他們在資訊不對等的情況下，糊裡糊塗的就傻傻的接種他們不了解的新冠病毒疫苗？ 這種事情要是傳回這些外籍移工的母國，甚至屆時有外籍移工因為被強迫施打國產新冠病毒疫苗後死亡，你們覺得不會引發國際糾紛，甚至成為國際醜聞嗎？ 之前輿論及民意代表一直要求，各級政府官員已施打新冠病毒疫苗的名單要公佈，但是民進黨政府總是拿「個資法」與「個人隱私權」當擋箭牌，說要「保護個人意願」，但現在卻要求各工業區雇主要提供員工的接種疫苗意願名單，這又是什麼意思？憑甚麼政府官員施打新冠病毒疫苗的名單與接受施打的疫苗品項就可以規避監督？ 作者為資深媒體人照片來源：作者臉書截圖。●更多文章見作者臉書，經授權刊載。●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。