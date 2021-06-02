目前，中國大陸接種疫苗的速度很快，這也出現了一個問題，那就是不少地方現在想要接種疫苗需要排隊或者提前預約，而一些騙子也是看到了其中的「機會」。

近日，有不少網友表示，收到「疫苗接種普查調查員」的好友申請、收到「疾管中心」的電話簡訊稱「新冠疫苗可預約接種」，如果是這種情況，一定要注意了，十有八九就是騙子行為。

為了防止民眾上當，現在大陸官方也是羅列了涉新冠疫苗的主要騙局有：引誘性鏈接、社交群交費、陌生號碼來電。

套路一：引誘性鏈接，別點

騙子冒充疾控中心散發「交費接種新冠疫苗」的簡訊，其中包含引誘性鏈接，也是就釣魚網站，一旦點擊，切勿輸入個人信息、銀行卡號、密碼及手機驗證碼。

套路二：社交群交費訊息，別急著轉

「老師、親友、同事、領導」等熟人在社交群收到的交費打疫苗信息，在未核實對方身份前，切忌轉帳。

套路三：陌生號碼來電，別輕信

接到冒充「疫情防控中心」的電話，對方稱有人使用其個人訊息登記打疫苗，或者對方稱其手機號碼涉嫌發佈販賣假新冠疫苗的信息，要求其前往公安局核查。

警方提醒

這是典型的冒充公檢法詐騙，騙子冒用疫情防控中心、衛健委去電受害人，再以各種名頭給受害人扣上「涉嫌新冠疫苗違法犯罪」的帽子。然後，主動將受害人的電話轉接至「公安局」，其實只是騙子互通內線的戲碼。最終，對方會以「清查資金」誘導受害人轉帳。

(中時 )