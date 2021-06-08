本土疫情持續擴大，原先堅持拒絕普篩的防疫指揮中心指揮官，鬆口表示擬鼓勵廠商進口快篩試劑，引來時代力量立委邱顯智不滿，今在立院質詢時抨擊陳時中，現在已是警急狀態，結果還在等廠商來申請。結果，陳時中當場失控暴怒回嗆「（廠商）沒有要進來，我是要審什麼啦！」

由於感染新冠病毒不見得都會出現症狀，形成的隱形傳播鏈，成為防疫的重大挑戰。然而，陳時中自去年起，就持續拒絕透過普篩釐清疫情的擴散情況；如今隨著確診者數量不斷上升，陸續有企業呼籲政府開放自行快篩，但日前仍遭指揮中心警告，若在網路販售快篩品將觸法挨罰。

由於社會普遍有開放民眾自行快篩的需求，時代力量立委邱顯智今質詢陳時中時，就主張政府應開放快篩，以擴大病毒篩點量能。

邱顯智指出，各國的經驗都告訴大家，在取得疫苗前，找出潛在感染者是第一要務，因此開放企業定期自主篩檢已經是國際普遍趨勢，英國甚至還推出「快篩包到家」的政策，結果陳時中到今天還停留在「正在研擬鼓勵廠商進口快篩劑」。

對此，陳時中回應，國際上的確是如此，「但台灣沒有藥商來申請啊」。他強調，現在是沒有進口，所以才要請廠商來申請。

但邱顯智強調，現在的問題是卡在指揮中心不願意開放，還是廠商不願進口，這是最大爭點。尤其，依照《傳染病防治法》第51條，在緊急狀況時可以透過專案處理採購藥品、器材，結果指揮中心每次都像採購國際疫苗一樣，「每次都說你要來申請」，

結果陳時中當場暴怒，幾乎是吵架的口氣怒吼「他就沒有要進來啊，他要先進來啊！沒有要進來，我是要審什麼啦！」邱顯智反問，「所以現在台灣是有at home(在家)的試劑嗎？」陳時中說，「有這樣的東西，我們當然就同意啊！」

然而，當邱顯智又追問「所以你同意快篩試劑可以使用這種居家式的，是嗎？你同意了嗎？」陳時中又縮了回去，改口「他(廠商)要先進來」。氣得邱顯智當場怒批，在疫情政策中，陳時中的權力明明已經高過於行政院長，結果卻不願依照《傳染病防治法》賦予的權力，緊急授權開放試劑，「只要你一句話說可以，廠商就不用申請」。結果，陳時中仍只含糊地說，「他要先進口」。

這時，質詢時間恰巧結束，議事人員關閉質詢麥克風，陳時中立刻轉頭離開備詢台，走回官員座位。

但邱顯智仍相當不滿，隔空大喊「你在這種情況下，難道不應該先許可廠商？快篩在國際上這麼普遍了，你為何不去行使你得權力做開放，你不行使，別人是要怎麼進口！」結果，陳時中似乎再度被激怒，破口回稱「同意！我講同意！」聲音大到傳進院會主席游錫堃的麥克風，也讓國會直播平台紀錄了陳時中過去1年多以來最失序的畫面。

(中時 )