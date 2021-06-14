今（14）日，台北市副市長黃珊珊透露自己一早看到衛福部長陳時中的未接來電，心裡第一個閃過的念頭「接了會如何，有用嗎？」隨後她也在疫情記者會上補充說明，直指陳時中來電時間太晚，她已經睡了。對此，台灣基進組織部主任李雨蓁稍早出面抨擊「妳一早醒來不是回撥給指揮中心，是先上臉書發文，太扯了吧！」

關於中央疫苗配發問題，黃珊珊今（14）日上午在臉書PO文，直指陳時中多次允諾全力幫忙，可中央分配疫苗前，遲遲不肯透露具體數量，這讓一早見到阿中部長未接來電的她，忍不住直言「接了會如何，有用嗎？讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴」。不過今日下午疫情記者會上，黃珊珊進一步解釋，稱陳時中來電時間太晚，她入睡了才沒接到電話。

不過黃珊珊這說法，李雨蓁不太買單，稍早於臉書開酸，「妳已經睡了？OK，大家防疫都辛苦，真的，但不說大家可能不知道，黃珊珊是北市防疫的指揮官，中央指揮官忙到比妳晚睡撥電話要跟妳溝通，結果妳一早醒來不是回撥給指揮中心，是先上臉書發文說回電有用嗎？這算哪門子的指揮官？太扯了吧！」

不僅如此，由於黃珊珊今日在記者會上還強調「部長要扛全國的防疫也很辛苦，但先公布優先順序開放的對象，才確定的疫苗數量，讓地方政府面臨民眾很大的質疑」。李雨蓁因此接著反駁「優先序位不先出來，你就沒辦法先針對那些族群造冊計算數量啊！這根本顯現了台北市政府一直不重視造冊，才會沒辦法在接到疫苗的時候，第一時間切出施打級別，如同高雄市疾管處處長所說，這真的只是簡單的數學問題」。

最後話鋒一轉，李雨蓁用無奈口吻直呼「聽完北市記者會的感想：台北的朋友，自行保重啊！有需要幫忙的地方，告訴我們，我願盡我最大的力氣協助你」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922