中央配發給各縣市的疫苗數量議題持續延燒，台北市副市長黃珊珊昨(13日)提到，11日下午4點衛生局收到中央通知分發的數量為5.8萬劑以及1.2萬劑為中央列管，而中央就要求我們5點回覆擬配送地點和數量，這任何人都不可能做到，引發外界關注。她今(14日)在臉書透露，一直都是疫苗數量的問題，中央早就可以清楚地告知地方政府分配的數量，拖到最後一分鐘，到底是有什麼秘密任務?「早上，我又看到陳時中部長的未接來電，接了會如何...，有用嗎?」

黃珊珊14日在臉書說，陳時中部長這個月曾經多次打電話跟她說「台北市重災區，需要什麼都會全力幫忙」，相信了，也都以簡訊通知部長我們的需要，因為台北市守住對於中央來說也非常重要，大家一起防疫，這場戰役才有機會勝利，「但是直到11日早上與中央視訊會議，全國十幾個縣市政府都在問分配數量，中央也指大概說1-3類加長照機構+75歲以上老人數量的兩成左右，就是不告訴你具體數字...」。

黃珊珊指出，疫苗政策是中央權限，他們決定開放何種對象，但卻僅僅配發開放對象約兩成的數量(明知道只有兩成還要開放全部對象?)其他要地方政府自己想辦法分配，所以75歲以上長輩每十個人只有兩個有機會接種，這種開放有什麼意義?因為地方政府要自己面對民眾質疑，地方政府當然有所有長輩的名單及各年齡層的數量，但是不會知道中央到底要實際配發多少劑下來。

因此，黃珊珊說，一直等到11日下午四點才收到E-mail通知是7萬劑(但是有1.2萬劑為中央專用)，台北市只能施打5.8萬劑左右，扣除1-3類與長照機構的數量，剩餘數量只能供85歲以上的長輩打完就不夠了，這才是簡單的數學問題，「所以一直都是疫苗數量的問題，中央早就可以清楚地告知地方政府分配的數量，地方政府早早可以做好準備，有什麼不好?拖到最後一分鐘，到底是有什麼秘密任務?地方政府到底是敵軍還是友軍?」

至於其他長輩可能要等下一波疫苗，黃珊珊直言，這個不是數學問題，中央現在就可以告訴我們何時可以拿到下一波的數量，我們現在就可以告訴75歲到84歲的長輩哪一天可以打到疫苗，但是，這又是秘密不告訴你，要看你打的狀況才決定下一步，台灣各縣市的民眾到底為何有不同地位?

最後，黃珊珊感嘆地說，早上又看到陳時中部長的未接來電，接了會如何....有用嗎?「再說一次，我們共同的敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴!都是台灣人有必要分彼此嗎?同島一命?台北用盡全力防疫，有人拚命用口水防疫」。

對此，有網友表示，「人在做，天在看，買不到疫苗，理由一大堆」、「這次要看清，有政治利益的政客是不可信的」、「人才是最大的禍害，人心最可怕」，「真的覺得很痛心」。