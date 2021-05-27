台中市27日新增10例確診，另有1例尚未編號。市長盧秀燕表示，目前中央撥補17500劑疫苗予台中市，仍不夠醫護人員打，在關鍵緊急時刻，她建議中央調配足夠疫苗，讓台中市所有醫護都能完成接種，並授權地方縣市首長，可彈性調整10大類、警消環衛民政等第一線人員施打疫苗。

「疫情在哪裡，快速防疫部隊就在那裡！」盧秀燕指出，台中市自疫情升高以來，疫情處理秉持「快、準」，包括平等、朝陽、泰安3處疫情危機，迅速組建部隊、火速成立前進指揮所，在最短時間圍堵釐清疫情，及早找出確診案例送醫治療，因「安定民心，是疫情間最重要的事情！」。

盧秀燕說，除將疫苗優先給醫護人員外，也為警消環衛民政等第1線人員請命，根據中央防疫指揮中心2月26日公布的10大類公費注射對象，醫護醫事人員為第1類，消防救護人員為第2類，但第1線高風險性警察卻放在第5類，雙北已有多位警察確診，警消環衛民政等也在第1線為防疫作戰，她向中央請命授權地方縣市首長依各地疫情發展彈性調整施打疫苗順序。

「上戰場的人需要盔甲，疫苗就是隱形盔甲。」盧秀燕說，台中市醫護每天跟病毒作戰，根據統計，台中醫護人數約5萬8531人，目前已接種2萬268人，等待疫苗的醫護仍有3萬8263人，但中央配發台中第2批的疫苗數量只夠施打1萬7500人，以醫護來說，即使將第2批打完還是不夠，「這場疫情要延續多久，唯一的解答就是疫苗」，希望中央能夠妥善分配疫苗供醫護施打。

(中時 )