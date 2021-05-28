中國外交部網站28日消息，中國國務委員兼外長王毅應約27日晚同英國首席大臣兼外交發展大臣拉布通電話。就涉及香港、涉新疆問題闡述中方原則立場，強調在香港所做一切，都是為了確保中國基本國策「一國兩制」行穩致遠，完善香港選制正在得到各界廣泛支持。新疆問題的本質是反暴恐、反分裂、去極端化問題。中方歡迎外界各方人士到新疆了解真實情況，但不接受「有罪推定式」的所謂「調查」。拉布表示，讓合作而非分歧定義英中雙邊關係。

王毅表示，去年，習近平主席兩次同強生首相通電話，為兩國關係發展指明了方向。中英關係有著深厚基礎和強勁動力，中方始終重視英國的國際地位和作用，願成為「全球化英國」的合作夥伴。儘管受到疫情衝擊，去年中英雙邊貿易額仍逆勢增長，今年第一季中國躍升為英國最大貨物交易夥伴，充分說明中英經貿關係的韌性和潛力。中英同為聯合國安理會常任理事國，雙方應承擔應盡國際責任，加強溝通協調，合力應對新冠肺炎疫情、氣候變化等全球性挑戰，維護世界和平穩定，推動全球經濟復甦和可持續發展。

王毅指出，中英兩國歷史文化背景不同，發展階段各異，看問題角度不盡相同，存在分歧是客觀現實。重要的是雙方應本著相互尊重的精神，開展平等對話，增進瞭解，清除疑慮，澄清事實，明辨是非。「麥克風外交」不可取，搞「小圈子政治」更不符合時代要求。

王毅並就涉港、涉疆問題闡述了中方原則立場，強調「一國兩制」是中國的基本國策，中方將堅定不移、一以貫之地堅持。中國在香港所做的一切，都是為確保「一國兩制」行穩致遠。完善香港特區選舉制度正在得到香港各界廣泛支持。新疆問題的本質是反暴恐、反分裂、去極端化問題。中方歡迎外界各方人士到新疆了解真實情況，但不接受「有罪推定式」的所謂「調查」。

王毅表示，中方願本著開放態度與英方繼續就敏感問題開展交流，但應尊重中國的主權和領土完整，尊重中國人民自主選擇的發展道路，尊重中國不受干涉處理本國內政的權利。

拉布表示，英中關係基礎深厚而牢固。雖然兩國之間存在分歧，但英方願本著相互尊重、求同存異的精神，同中方加強交流、理性溝通，不斷增進相互了解，讓合作而非分歧定義雙邊關係。英方高度讚賞中方在抗擊疫情中取得重大成果，願同中方進一步深化在公共衛生、「一帶一路」、經貿、氣候變化等各領域的協調與合作。雙方也就伊朗核協議、朝鮮半島問題、緬甸局勢等交換了意見。

(中時 )