中國國務委員兼外交部長王毅昨天29日與塞爾維亞外長塞拉科維奇結束會談後，雙方共同會見記者。王毅就表示，塞爾維亞是中國在歐洲的鐵桿朋友，中塞兩國全面戰略合作夥伴關係，達到了前所未有的高水平；中國和中東歐國家合作聚焦經貿務實合作，不涉及防務安全領域，從來沒有地緣戰略意圖，更無意搞甚麼勢力範圍。

王毅表示，中國和塞爾維亞民眾都是有骨氣，講道義，重情義的偉大民族，中塞兩國在反對強權霸權的鬥爭中並肩戰鬥，在維護獨立主權的努力中相互支持，在追求發展振興的道路上攜手合作，事實已經證明中塞友好合作，有力促進了兩國民眾的福祉，努力捍衛了國際關係基本準則，更有力維護了國際公平正義，代表著歷史前進的正確方向，他說，這次會談中塞雙方達成了廣泛共識。

王毅表示，中塞一致同意，要不斷開拓雙邊合作的新潛能，加快聯合研發的新項目，開展人工智能，數位經濟等領域新合作，不斷築牢兩國友好的民意基礎，並加強團結抗疫，在疫苗聯合罐裝，以及生產包括加快復工復產等方面，進一步深化合作。

中國外交部發言人趙立堅日前在例行記者會上表示，波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭和匈牙利4國外長於5月29日至31日訪問中國。王毅29日在貴州貴陽分別與波蘭及塞爾維亞外長會面。

波蘭外長拉烏、塞爾維亞外長塞拉科維奇、愛爾蘭外交與國防部長科文尼、匈牙利外交與對外經濟部部長西伊亞爾托問中國。王毅與波蘭外長拉烏舉行會談時稱，中歐要在相互尊重基礎上，通過建設性對話增進理解、明辨是非，排除推進合作的干擾和障礙。

(中時 )