中國國務委員兼外長王毅4日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話，討論加強兩國合作。王毅在通話中多次批評美國及西方國家，並感謝拉夫羅夫在國際場合與中國互相支持。

據中國外交部，王毅表示，中俄要共同努力，促進不同領域的互利共贏合作。兩國攜手抗疫成國際社會抗疫合作樹立典範。而在新一波疫情持續蔓延，雙方要進一步拓展疫情防控專業技術合作，推動兩國專業部門就統一檢測標準等措施，共同應對後疫情時代挑戰。

他亦指出，中俄夥伴關係經歷無數國際風雲變幻考驗，雙方在彼此核心利益問題上始終堅定相互支持。王毅提到，面對美西方國家利用人權問題抹黑攻擊，俄羅斯在國際和多邊場合主持公道，支持中方的正當立場，並對此高度讚賞。北京方面都會全力支持俄羅斯維護自身正當合法權利。

王毅批評美國以人權為藉口干涉別國內政，打著多邊主義旗號推行單邊主義。中俄作為負責任大國和安理會常任理事國，應當共同揭露和抵制這些倒行逆施，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、國際公平正義及世界和平穩定。

拉夫羅夫認為，俄羅斯支持歐亞經濟聯盟同「一帶一路」對接，積極推進雙邊各領域合作。在應對疫情問題上，俄方希望與中方加強合作抗疫，加速貨物運輸等，積極促進經濟復蘇。

他亦表示俄羅斯願意就國際和地區問題同中國保持密切戰略協作，在涉及彼此核心利益問題上互相支持，堅決反對霸權主義，捍衛多邊主義，共同維護世界和平穩定及國際公平正義。

(中時 )