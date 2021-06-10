全球人壽日前攜手台灣科技大學偏鄉公益講座「台科大大學社會責任實踐i-villages plus城鄉牽手計劃」，發動跨部門16位同仁志工講師一起擔任偏鄉學子之數位學伴，恰逢因新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，為響應政府防疫政策及公益不間斷，不受疫情影響照常依原規劃舉辦遠端視訊課程，分享人生經歷與職涯經驗，首先帶領金山高中莘莘學子們展開一場線上「職場冒險王」，未來亦將持續進行。

全球人壽一直以來秉持將「愛與責任」轉化為落實「公益耕耘」、協助「教育成長」及支持「體育發展」的力量，將正向能量扎根於社會，啟動CSR善循環，落實ESG永續發展的理念。全球人壽表示，很開心全球人壽這次能夠攜手台灣科技大學，參與這樣有意義的偏鄉公益講座，同仁們也熱情響應，共募集16位跨部門同仁志工擔任線上課程講師，於防疫期間居家辦公時，接力與學子們進行線上遠距課程，分享人生歷程與工作經驗，希望能夠幫助同學認識更多職能、職業，及早描繪出自己未來職涯藍圖，找到人生方向，有朝一日也能成為某領域的佼佼者。

幾場全球人壽攜手台科大偏鄉公益講座遠距演講，讓金山高中學子們受到許多啟發，增加學子正能量，圖為參與講座之學子們。（圖/金山高中提供）

金山高中校長賴來展表示，非常感謝台科大的老師與助教，以及全球人壽志工講師們幫忙在疫情停課不停學期間，自己也一段時間沒見到學生們，可與學生共同透過線上演講教學的方式，聆聽以及互動分享，包括人生經驗、學習歷程及給學子的忠告、職涯發展，還有最夯的大數據、數位科技工作說明，讓這群還在找未來方向的高中學生，能夠有機會更了解各項職務的需求與所需技能，也能藉此認識業界人士對工作的正確態度與心法，希望能為學生們帶來滿滿的收穫，更期待有學子因此而受到啟發，在求學時可累積一些實力，為未來職涯選擇奠定方向。

幾場遠距演講下來，金山高中的學子們也受到許多啟發。金山高中學生洪凌輝表示，與課前做功課的最大差異，就是發現媒體公關不僅要想著面對各媒體時要說明什麼，也要模擬媒體針對某些事件所提出的問題，在面對媒體推廣自己公司或著狀況因應處理，接住大大小小的場面，而且不確定因素太大，需要某些程度上的知識、勇氣與臨場反應；學生江宏偉分享這次透過遠端視訊進行職場冒險王的課程讓他收穫滿滿。他說，從志工講師們分享經驗學到，並不是每個人一開始都是很厲害的，都是經過一番努力才達成目標的。像是業務工作除了本業之外，自身能力也要夠強，要能夠面對許多的挑戰，面對危機或轉機都是自我能夠挑戰的地方，尤其是表達能力，老師們都很友善且樂於分享經歷，也讓我們了解到，不管是成功的經驗，還是失敗的經驗，都是很重要的，面對每一場危機都能讓自己檢視自己的能力，努力不一定會成功，但是不努力一定不會成功。學生江冠融也提到，演講中最受惠的一句話「逆風的方向更適合飛翔」，更啟發他要秉持熱情跟堅持，如此一來，有信心自己可以順利完成很多事情。

全球人壽與台科大跨界合作，提供遠端視訊演講與對談，實現停課不停學的理想，也啟發學子們未來的想像。（圖/全球人壽提供）

另一位金山高中學生歐千瑀，課後也分享覺得自己從遠距演講學到了一些人生語錄以及老師給的鼓勵還有工作經驗，印象最深刻的是，幾位老師們皆提到「成功的人找方法，而失敗的人才找藉口」，更讓她了解到，遇到失敗，不要只會替自己找藉口，要在錯誤中學習。也進一步了解到業務通路同樣需要具備某些程度上的勇氣，也需要了解客戶需求，讓客戶了解產品特性、與客戶想要知道的地方。

全球人壽近年來積極著力於教育成長面向，傳達「因為愛 責任在」品牌理念，透過教育層面的活動參與，多方延伸對於教育成長的愛與責任。全球人壽自2015年開始捐助多個大專院校，包括捐助台灣大學全球通識講座課程、政治大學、東吳大學以及贊助臺北大學國際法研究中心論壇等大專院校培植英才，今年更與東吳大學財務工程與精算數學系暨精算大數據研究中心簽署捐贈暨合作備忘錄，也支持偏鄉清寒學子獎助學金。此次參與「台科大大學社會責任實踐i-villages plus城鄉牽手計劃」，運用遠端視訊科技讓居家辦公的全球人壽志工講師與居家上課的學子們進行職涯認識對談，有助學子們在疫情期間停課不停學，吸取寶貴知識，增加學子正能量，啟發與勾勒學子對未來職業選擇。

全球人壽Ｘ台灣科技大學偏鄉公益講座－金山高中遠端課程場次課程資訊

(中時新聞網)