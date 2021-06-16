中央流行疫情指揮中心今（16）日公布新增167例本土個案及18例死亡，國內已連續4天確診控制在200例以下，不少人好奇6月28日後是否能夠解除全國三級警戒。對此，中山醫學大附設醫院兒童急診科主任謝宗學坦言，目前已脫離疫情爆發的高原期，但要在28日後降到二級警戒難度更高，預估七月中旬才是比較可能的時間點。

謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，自5月15日雙北升級三級警戒時，有網友樂觀喊在2週內解封，但他當時提出更實際的目標，「2週內不要上升到防疫警戒第四級，4週後確診人數開始從高原期下降，8週後解除第三級。」若能達成已經是世界奇蹟。

謝宗學說，距離疫情爆發已過了32天，台灣過了4週沒有升級到第四級警戒，確診人數也明顯從高原期下降，脫離疫情大爆發階段，已達到預期目標的一半。但他坦言，雖然脫離高原期，想要在一個月內解除第三級警戒降到第二級，「難度其實更高。」

謝宗學指出，想要在未來4週解除三級警戒，現階段高強度防疫作為必須維持，熱區也需要擴大採檢，盡可能找出隱形傳播鏈並且立即阻斷。(資料照／陳怡誠攝)

謝宗學列出降級的基本條件，「單週不能出現3件以上的群聚事件，或1天內不能出現確診10名以上感染源不明之本土病例。」目前還有一段艱辛的路要走。他指出，想要在未來4週解除三級警戒，現階段高強度防疫作為必須維持，熱區也需要擴大採檢，盡可能找出隱形傳播鏈並且立即阻斷，同時觀察篩檢陽性率是否有持續降低。此外，邊境防守不能有所鬆懈，絕不能讓其他變種病毒入侵台灣。

謝宗學預測6月28日解除三級疫情警戒的機率不高，7月中旬才是比較可能的時間點。他提醒，這段時間中，若大家看到確診病例下降而防疫鬆懈，疫情很快捲土重來。呼籲大家利用三級警戒時間，努力讓社區中病毒密度降低，配合疫苗接種率逐步上升，才能盡快回到正常生活。

「衷心期盼最晚8月底前疫情能得到控制，若9月開學孩子仍然待在家中線上學習，相信很多家長會先崩潰，而我們也是其中之一。」