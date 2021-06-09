中國外交部官網9日消息，瀾滄江─湄公河合作第六次外長會議8日在重慶舉行，中國國務委員兼外長王毅建議，為做好下階段新的金色5年，要做好深化抗疫合作、共促疫後復甦、拓展水資源合作、推進地方務實合作、促進民心相親、完善合作機制等6方面重點工作。

這次會議主題是「團結戰勝疫情，共促疫後發展」，由王毅與緬甸外長溫納貌倫共同主席，寮國外長雪倫賽、柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰國副總理兼外長敦、越南外長裴青山出席。

王毅表示，瀾湄合作是流域6國共商共建共用的新型次區域合作機制，短短5年時間發展迅速、成果顯著，主要得益於：一、貫徹了睦鄰友好的合作原則。二、堅持了發展為先的合作宗旨。三、踐行了互利共贏的合作理念。四、秉承了民生為本的合作初心等四點經驗。

王毅強調，中方將堅決貫徹習近平主席提出的親、誠、惠、容周邊外交理念，與湄公河國家一道，共用發展機遇，共同應對挑戰，朝著建設瀾湄國家命運共同體方向努力。建議下階段重點做好六方面工作：

一是深化抗疫合作。中方將繼續向湄公河國家提供疫苗和醫療物資幫助。用好瀾湄公共衛生專項資金，支持建設生物安全防護實驗室、疫情監測、跨境傳染病防控項目，加強傳統醫藥合作。

二是共促疫後復甦。探索瀾湄合作與「陸海新通道」加快對接，加強貿易通關便利化、產能與互聯互通、數字經濟和科技創新合作。用好瀾湄農業合作中心，辦好瀾湄旅遊城市合作聯盟大會和瀾湄市長文化旅遊論壇。通過瀾湄合作專項基金促進6國恢復經濟、改善民生。

三是拓展水資源合作。辦好第二屆瀾湄水資源合作部長級會議和合作論壇，實施防洪抗旱減災、水利資訊監測、水文條件變化聯合研究，充實資訊共用平台。開展環境政策對話、保護生物多樣性合作，有效打擊非法採伐和野生動植物非法貿易。

四是推進地方務實合作。舉辦瀾湄地方政府合作論壇，加強邊境貿易、跨境電商、邊境經濟園區合作。

五是促進民心相親。中方願繼續與各國分享脫貧攻堅經驗，支持農村婦女幫扶、農村經濟多元化和邊境地區發展。加強人力資源、文化旅遊、媒體、體育、婦女兒童等領域合作。

六是完善合作機制。制訂《瀾湄合作五年行動計畫（2023-2027）》。中方將繼續通過瀾湄合作專項基金支持湄公河國家實施更多合作專案。

(中時 )