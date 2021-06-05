新冠疫情持續延燒，台獨派大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴在臉書號召「勇敢的台灣人」參與國產疫苗三期試驗，卻又自爆在美國打了輝瑞疫苗。對此，民進黨台北市議員王世堅直言，蔡丁貴不適合出來講這個話，因為這就好比是他先穿了防彈衣，然後叫大家一起來試槍，「這不是開玩笑嗎？」

王世堅4日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，他很肯定蔡丁貴過去的作為，但同時他也認為，蔡丁貴不適合出來號召大家接受國產疫苗第三期試驗，「為什麼？這好像說你自己先穿了防彈衣，然後找大家一起來試槍，這不是開玩笑嗎？至少在這份工作上，他不適合」。

王世堅相信，全民都熱烈期盼國產疫苗能夠成功，下周就會解盲，但解盲之後，只有二期試驗，如果通過了也都還不夠，「因為牽涉到，為何國外疫苗要數萬人、做到第三期試驗的原因，越多人、越多不同疾病的潛在患者，才有辦法測試出到底對人體有何副作用，這在醫學、科學上，都有一定的先例告知我們」。

王世堅還指出，行政院長蘇貞昌推動紓困是應當的，「但做就對了，不必講那麼多，不要作之君，做之師」，我們人民是非常有智慧的，會分析每一句話和每個動作。

王世堅認為，紓困是在防疫以外，我們社會、國家、政府絕對要趕快去做的，「套一句柯文哲的話，不要這個疫情一直沒辦法防範，不是病死，先會餓死」，這點希望政府能好好聽進去，紓困要趕快，大家自主封城的同時，政府資源也要趕快來，大家能安心在家防疫。

(中時新聞網)