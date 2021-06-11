高雄市政府11日下午網路直播防疫會議會後記者會，市長陳其邁親自講解社區長輩疫苗接種站規畫，手上卻拿一支撞球桿，令人聯想到行政院長蘇貞昌過去也常在記者會上拿出撞球桿當指揮棒；市府幕僚證實，陳其邁今天手上拿的，就是傳承自蘇院長的那支撞球桿，去年受贈後一直放在市長辦公室，希望藉由這支象徵「有政府、會做事」的球桿，提醒自己政策制訂一定要接地氣。

「長輩朋友們不必煩惱，疫苗一定打得到！」高市府即將啟動疫苗注射，陳其邁在今日線上直播記者會上親自說明，他特地站起身，在詳列129個接種站的背板前仔細說明，不過，手上用來指引的竟是一支撞球桿，有趣的畫面立刻吸引網友注意。

市府幕僚表示，這支撞球桿是行政院長蘇貞昌每每在說明政策時，用來輔助講解的工具，象徵「有政府、會做事」；去年陳其邁辭去行政院副院長，投入高雄市長補選，當時蘇院長南下輔選，在台上公開傳承這支撞球桿，之後陳其邁就一直放在市長辦公室，也延續蘇內閣「會做事」精神，隨時提醒自己，政策的制定及推出一定要接地氣。

幕僚強調，今日防疫記者會上，陳其邁說明高齡長輩的疫苗接種策略，首度拿出這支「會做事撞球桿」，完整闡述市府提供的服務，貫徹「不用預約、不用排隊、一定打得到」三大原則，招募熱血計程車協助載送行動不便長輩，並於全市鋪設129個接種站，以用最貼心的方式，服務所有長輩朋友安心接種疫苗。