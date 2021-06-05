全台新冠肺炎疫情嚴峻，今天爆增37例死亡創新高，對此彰化縣長王惠美嚴肅呼籲縣民，疫情高達八成透過家庭傳播，若不幸染疫傳播給家中65歲以上長者，更有3程恐將轉重症，務必要落實防疫守則，這不只是保護自己，更是保護自己的家人親友。

王惠美說，從數據顯示，每100個確診者中，有15人將會轉為重症，其中可能會有1至2個人染疫過世；由於確診案例中，有高達8成是透過家庭傳播擴散，因此每一名確診者幾乎很可能再引發家庭群聚、導致全家確診，而家中有65歲以上長輩若確診，重症比率更高達3成，呼籲民眾不可不慎，務必要落實防疫守則，這不只是保護自己，更是保護家人親友。

王惠美呼籲，端午連假，避免跨縣市移動，大家乖乖待在家，外縣市的親友子女也不要返鄉，祭祖請避開人流，落實室內5人、戶外最多10人的防疫原則，宗教活動一律禁止。

目前全台新冠疫情基本再生數R0值仍維持在2以上，顯示疫情仍在上升沒有趨緩的態勢，彰化縣衛生局長葉彥伯解釋，R0值代表每一名確診者可以再傳染給2人，1傳2、2傳4不斷等比擴散；R0值若能小於1才算控制住疫情，目前全台灣R0值仍大於1，顯示罹病人數還是會緩慢上升，許多人流控管不易、未知的社區隱形傳染鏈，都是原因，想要R0值小於1，是項艱鉅的任務，最關鍵仍需要全體民眾大家全力配合防疫，才能把傳染風險降低、穩住疫情。

(中時 )