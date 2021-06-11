總統蔡英文自本土疫情爆發後，近日都採用網路直播方式對外說明相關防疫工作，安撫人心，她今天下午13時10分則接受綠色和平電臺（FM97.3）「大臺北城」節目連線訪問，這也是蔡總統近來首度接受媒體連線訪問，她表示，「到目前為止，疫情控制到一個程度，不像一些國家控制不好就大規模擴散」。

主持人周明鳳詢問，看到最近死亡人數增加，還有無症狀染疫，死亡的距離變近，大家也驚慌，聽眾認為疫苗最要緊，目前你覺得狀況如何?蔡英文說，首先感謝聽眾朋友，大家都很支持政府防疫，從五月開始疫情變嚴重，也宣布有三級警戒，讓大家生活有不便，很過意不去，大家心裡有一點緊張，我也要跟大家說，有些確診、病逝的都是我們家人和國民，大家都很不捨，盡量團結，控制住疫情，現在最大威脅就是老人、慢性病患者，比較危險，也是特別保護，政府有做些限制希望大家配合。

蔡英文說，到目前為止，疫情控制到一個程度，不像一些國家控制不好就大規模擴散，我也要謝謝大家的配合，三級警戒要到6月28日，這段時間還有很多不便之處，請大家配合，讓疫情控制得更好。

(中時新聞網)