環旭電子台灣子公司環鴻科技與環隆電氣公司，11日首開南投先例，委由台中榮總埔里分院，針對501位移工進行企業快篩；南投縣社會及勞動處也啟動第2波稽查，共訪查26家事業單位，及28處移工宿舍。

環旭電子在南投縣草屯鎮，在疫情升溫時，落實居家辦公、分組分流、暫停訪客約訪及健康自主管理等防疫措施，為避免群聚，居家辦公員工比例將近75％。

環旭電子委由台中榮總埔里分院協助篩檢，15分鐘即能知道篩檢結果，如為陽性，當場進行PCR採檢，檢體送回埔里分院後續檢驗，人員由防疫計程車送至公司預備好的1人1室安置區，進行居家健康自主管理。

環旭電子台灣廠區副總經理陳銘昌表示，該公司遵照政府防疫政策，隨時依疫情變化做相關應變措施，廠區和宿舍採取最高規格的防疫部署，每天消毒，以保護員工與營運的安全。

南投縣社會及勞動處，11日起針對聘僱30人以上、未滿50人的事業單位，啟動第2波宿舍訪查輔導，訪查重點包含分流原則、彈性上下班、工作及生活空間調整、工作場所、住宿地點及移工健康監測防疫措施等。

社會及勞動處長林志忠表示，南投縣外籍移工約1萬2000人，其中產業類移工人數最多，占53.84％；聘僱未滿50人移工的產業類雇主占9成以上，且多數未設置宿舍管理人員。

為使雇主及仲介業者掌握防疫訊息，社會及勞動處已建置LINE群組加強溝通；並錄製國語、台語、英、印、越、泰等多國語言，出動廣播車機動巡迴宣導。