本土疫情持續飆升，全台陷入恐慌，不少民眾都盼望能盡早打到疫苗，一名資深護理師在臉書分享，自己打完AZ疫苗後，不僅上吐下瀉，還發燒、疲倦、四肢無力等症狀，她更淚喊「我活過來了」。

王姓護理師表示，原計畫打完AZ疫苗後，要吃得營養、多喝水，身體所帶來不適感，讓她都無法做到。（照片/翻攝 王姓護理師 臉書）

嘉義一名王小姐，擁有32年護理師資歷，身為前線醫護人員，抱著既期待又怕受傷害的心情去打疫苗，王表示，當疫苗注射到身體內，就是注定你贏我輸的局面，原想把藥吃好吃滿，好友分享一篇有關不建議吃消炎止痛藥，恐會影響免疫力產生的文章，於是改變策略，不用武器（消炎止痛藥）跟它拚，也聽了許多朋友打疫苗經驗談，想知道在毫無防備下，身體會發生什麼事?

王姓護理師透露，打完疫苗上吐下瀉，躺在床上一天後才漸癒。（照片/翻攝 王姓護理師 臉書）

王護理師分享，自己則是在（2）日下午4點左右施打疫苗，在（3）日約12點覺得身體不適不好睡，凌晨3點半起床開始上吐下瀉，把她前一天胃裡食物完清空，掏空體內僅存彈藥，再任它（疫苗）擺佈，自己完全變成病懨懨的睡美人，躺在床上足足一天。

打疫苗所帶來副作用，王護理師苦不堪言透露，除了上吐下瀉外，還發燒、腸胃道症狀、疲倦及四肢無力等，但隨著時間流逝，它（疫苗）的威力不再威，不過好在打針手下留情，肌肉酸痛並不明顯，但原本計畫要吃好、吃營養、多喝水，因身體所產生的不適感太強烈，完全做不到了。

王護理師也建議，打完疫苗大家都說要多喝水，但身體不適時水也喝不多、胃口也變差，能量、運動飲料是不錯的選擇，必要時可派上用場。

(中時新聞網)