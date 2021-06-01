波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭和匈牙利4國外長昨到訪中國，有媒體指此行顯示中歐關係出現和解跡象。中國外交部發言人汪文斌6月1日下午主持例行記者會時表示，中歐應加強協調合作。當前中歐關係出現的一些困難值得重視。正確的做法應是在尊重基本事實的前提下，開展建設性對話，增進相互了解，消除疑慮誤解，不斷擴大共識，聚焦互利合作，推動中歐關係實現健康穩定的發展。

汪文斌引述，中國和4國外長都認為，中歐有高度互補的發展優勢，有長期積累的合作基礎，有同樣迫切的恢復增長需求，理應團結互助，優勢互補，在早日戰勝疫情的基礎上，深化發展戰略對接，促進產業鏈供應鏈融通，推動務實合作，保持發展勢頭。

汪文斌指出，應王毅國務委員兼外長邀請，波蘭外長拉烏、塞爾維亞外長塞拉科維奇、愛爾蘭外交與國防部長科文尼、匈牙利外交與對外經濟部部長西雅爾多今日訪華。雙方除了就雙邊關係和務實合作深入交換看法之外，還就中歐關係、中國中東歐國家合作進行了深入探討。

王毅表示，中歐合作歷經幾十年風雨考驗，具有強大的韌性和潛力，符合時代發展的進步方向。作為多極世界中的重要兩極，中歐之間沒有重大利害衝突，沒有地緣政治矛盾，有的只是巨大的合作需求。中歐之間應當堅持全面戰略夥伴的定位，對話合作的發展方向，相互尊重、求同存異的原則，以及維護世界和平穩定、促進共同發展繁榮的重大責任。

王毅指出，中國同中東歐國家的合作，既有雙邊關係的原動力，再加上中歐合作、中國─中東歐合作一併推進，3個引擎協同發力，旨在促進中國國家加快發展，促進歐洲一體化進程，促進中歐關係獲得新的動力。

汪文斌稱，面對後疫情時期更加複雜多樣的全球性挑戰，中歐作為全面戰略夥伴，更應從大局和長遠著眼，加強協調合作，共同維護和踐行真正的多邊主義，切實改進完善全球治理，共同構建人類命運共同體。

汪文斌說，中方願與歐洲繼續交流對話，增進理解信任，共同促進雙方合作目標，更好服務於中歐各自發展和人民福祉。

(中時 )