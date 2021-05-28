為掌握中國大陸「內循環」政策全力擴大內需消費市場，經濟部國際貿易局及外貿協會於5月27日共同辦理「2021年中國大陸商機日」活動，共計洽邀31位中國大陸買主與69家台灣供應商進行線上一對一洽談。

鎖定疫後中國大陸內需成長力道強勁產業，洽邀年營業額高達134億美元的上海寶能汽車，以及西南地區連鎖超市龍頭-四川哦哦連鎖超市、阿里巴巴集團旗下之未來新零售霸主上海盒馬網路科技，線上媒合氣氛熱絡。

貿協表示，此次買主採購（依家數排名）以食品為主占21%，醫療保健、智慧機械均占18%緊追在後，產業涵蓋綠能環保、車用零配件、文創禮品、美容生技等，國內廠商報名熱絡，如電子汽配大廠慧友電子、美容生技老字號盛香堂及食品通路商中祥食品等，洽談場次達133場，跳脫疫情限制，以視訊方式持續協助我商開拓中國大陸內需商機。

在嚴守防疫規定的情況下，秉持「企業待家裡，貿協服務你」的精神。配合防疫政策設置雲端戰情室及戰情小組，透過視訊設備線上協助廠商跨越疫情，數位貿易走天下。

(時報資訊)