東區家庭群聚感染。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

夜唱團28日再增1例，累計共19例染疫。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市疫情指揮中心記者會，28日公布10名新增確診案例，並掌握14例中央尚未編號案例，其中10例感染為案6541的鞋業家庭成員、2例感染為案6350台體大教練的同事，其中案7000為泰安附幼女童（案6346）的媽媽、案7314為美樂地KTV群聚案3446的室友，為外界關注的群聚感染。

衛生局表示，潭子鞋業家庭9案均27日公布的案6541潭子區33歲工廠女包裝員接觸者，包括案6541的大伯父、堂弟、父親、大伯母、奶奶、母親、姊男友、姊、二伯母，經衛生局疫調，案6541所屬鞋業工廠為自家家族企業，因家人住在一起，故感染者均為家庭成員，傳播鏈明確。

針對案6350台體大教練及兩名確診尚未編號同事，市府指出，案6350確診後，市府秉持「寧嚴勿鬆」精神，今日早上火速於台體大成立前進指揮所，針對教職員64人、學生17人、家人6人，共87人進行快篩及PCR檢體採檢，目前1名學校職員快篩結果為陽性。為爭取時效，檢體全數急送芮弗士實驗室檢驗，待結果將再向市民報告。另，案6350的兩名確診同事正進行疫調中。

另外，20名朝陽科大學生13日夜唱團，以及隔壁包廂有中國醫學大學等12人夜唱，其中1男大生及其妹確診；隔鄰13號包廂有5人夜唱，其中1名台中科技大學女大生確診，並波及KTV2員工確診。28日再增1例，累計19例染疫，全數篩檢完成。

另東區1家6口家庭群聚，除已確診的1對夫婦及2名子女外，另擴及染疫婦人的妹妹案7310、妹夫案7309，妹妹為北屯區40歲女性家管，20日出現症狀，26日得知姊姊確診，與先生一同採檢，27日兩人報告確診。

(中時 )