隨著疫情持續升溫，不少人在家工作、減少外出，餐飲業也只能暫時休息，就連夜市攤販也無法出來擺攤，導致不少民眾生意受到影響，經濟上更是出現問題，清水孟國際塔羅小孟老師近日分享6月財運，指有些星座因提早做好投資規劃，因此不受疫情影響。

第4名 水瓶座

水瓶座平時都有做可靠型的投資規劃，且6月的工作實力會越來越穩紮穩打，使他們在疫情期間，除了能順利獲得很多被動性收入外，在工作方面也有表現的機會，再加上水瓶座在6月時，有機會獲得長輩的提攜與幫助，因此不想出風頭也難，建議水瓶座可以透過簡訊或Line與上司或長輩培養關係，賺錢機會會因此大增。

第3名 天蠍座

天蠍座近期容易與工作夥伴，或在生意上與人發生誤會，所以這陣子心情可能較沉悶，不過6月這些煩心事都會一一化解，並與事業夥伴或生意上往來客戶，取得更良好的溝通與解決方案，讓事業越來越順利，建議天蠍座趁端午連假時，可以撥打電話拜訪生意夥伴，有助於生意上的往來。

第2名 獅子座

獅子座6月好運大爆棚，尤其財運非常旺，購物時容易比別人買到更便宜的東西，網路消費時還會獲得一些意外的優惠，消費完甚至還能拿到贈品，讓他們開心不已。

第1名 雙魚座

雙魚座6月運勢是12星座第1名，無論是事業、財運與桃花，都不斷向上成長，做事非常順利，人際關係甚至會有更大的突破，有機會認識更多海內外重量級的有力人士，有助於事業的發展，建議雙魚座趁6月時與疫情期間，多回應他人傳來的訊息，可能會有意想不到的收穫。

(中時新聞網)