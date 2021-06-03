au Jibun銀行公布，日本5月服務業採購經理人指數（PMI）終值經季調後跌至46.5，較4月的49.5下跌3點，但高於初值45.7，此為連續16個月萎縮，原因在於日本延長緊急狀態因應疫情而衝擊需求。5月綜合PMI終值為48.8，從上月的擴張跌至榮枯線50以下。

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