疫情衝擊需求 日本5月服務業PMI連16個月萎縮 22:192021/06/03 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 au Jibun銀行公布，日本5月服務業採購經理人指數（PMI）終值經季調後跌至46.5，較4月的49.5下跌3點，但高於初值45.7，此為連續16個月萎縮，原因在於日本延長緊急狀態因應疫情而衝擊需求。5月綜合PMI終值為48.8，從上月的擴張跌至榮枯線50以下。 《國際經濟》封鎖逐步解除 歐元區5月服務業活動飆至55.2 疫情嚴峻 台電推5~6月電費緩繳 最多可晚2個月 (工商 ) #PMI #萎縮 #終值 #跌至 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情重災區5月好慘 建案拉下鐵門、成交掛蛋 15:162021/06/03 房產達人 《國際經濟》日5月服務業PMI起不來 連16個月疲弱 10:182021/06/03 財經 只剩「鑽石需」買盤 線上預約看屋大減三成 15:212021/06/03 財經 人民幣飆 外匯交易逆勢萎縮 04:102021/06/03 全球財經 海納百川》東京奧運可利用鄰國分賽場（趙爾東） 16:012021/06/03 海納百川 美經濟強復甦 上周初領失業金人數首破40萬、小非農增近百萬 21:302021/06/03 財經 線上預約看屋下滑近3成 只剩「鑽石需」要買房 14:262021/06/03 房市新訊 內需服務業活命水 這3個月業績掉5成 可按員工數每人補4萬 14:212021/06/03 財經 疫情嚴峻 房車貸信用卡緩繳申請期限延長至12月底 18:232021/06/03 財經 工研院估測 2021年台灣製造業產值年增將創十年新高 12:432021/06/03 財經 亞股5月外資流出創14個月新高 台股被賣超21億美元 22:362021/06/03 財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 台積電選在沙漠州設廠 專家1原因揭幕後關鍵 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 上萬張等著逃命 高端慘殺第4根跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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