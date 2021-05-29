《荷蘭時報》（NL Tims）報導，部署於呂伐登空軍基地（Leeuwarden Air Base）的荷蘭皇家空軍，近年收到大量噪音投訴，因為與已在當地部署多年的F-16戰機相比，F-35戰機飛行時的音量高出許多，讓當地民眾不堪其擾，甚至有人聲稱他養的牛因此死亡。

根據報導，今年才過了5個月，荷蘭皇家空軍便收到600件關於F-35戰機的噪音投訴，大多來自馬森（Marsum）、英格倫（Ingelum）、 史汀斯（Stiens）、耶爾森（Jelsum）、 布利森（Britsum）和柯尼恩（Koarnjum）等位於呂伐登空軍基地附近的村莊。

雖然考慮到身處空軍基地附近，當地大部分房屋都已預先做好隔音處理，但F-35的轟鳴聲卻足以「穿透」牆壁。當地測量顯示，F-35通過時最高曾發出109分貝的噪音，比F-16高出20分貝；而每多約3分貝，就代表實際音量向上翻了一倍。

一名當地農民抱怨，他養的母牛被F-35造成的噪音嚇得到處亂竄，結果把小牛給踩死了；另一名居民則表示，轟鳴聲導致他家天花板的水泥脫落；也有幼童在過大音量下而驚慌失措，甚至因此焦慮而嘔吐，居民擔心這可能對孩子們造成永久性的聽力損失。

呂伐登基地指揮官多爾滕（Henk Doorten）上校表示，當地對F-35噪音的投訴自去年起迅速增加，可能是由於新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，讓許多人須在家工作所致。他強調，軍方也希望能減輕噪音對民眾的困擾，但若在某些村莊上空採取對策，如增加於當地的飛行高度，則可能讓其他村莊受到更嚴重的干擾，因此要解決噪音問題「十分複雜」。

(中時新聞網)