全國升三級警戒，行政院人事總處也宣布，企業可以彈性上班或異地分流辦公。位於台北市萬華地區的凌群電腦昨日才有內部員工向媒體投訴，公司位於疫情重災區，至今仍每天通勤到班，今又有內部員工爆料，一般職員若要自主在家工作，一律使用特休，行政人員、業務一律進公司，不滿痛批「別人家的小孩死不了」。

內部員工向《中時新聞網》透露，公司許多同仁住在外縣市，疫情爆發至今不僅未採分流、異地辦公，反而增加一堆規定，為減少外出染疫風險，中午不准外出買午餐，若要用餐，只能帶便當或叫外送，但卻沒有限制業務外出跑業務，令她質疑「難到業務在外趴趴走，就不會有問題嗎？」

該員工表示，公司員工近千人，內部又只有兩部電梯，為降低密閉空間感染的可能性，要求全體員工，若看到電梯內已有3人，就必須改走樓梯，且不能觸摸扶手及牆面。

該員工不滿地說，公司強調若一般職員堅持要在家辦公，一律使用特休，業務性質必須照常進公司，至於行政人員，包括秘書及總務等，也採不分流、不分艙，員工想要請特休，但在家仍會處理公事，上面仍不允准，令內部員工不滿怒批「真的是別家的小孩都死不了」。

《中時新聞網》詢問凌群電腦，凌群電腦副總經理暨發言人曾景川表示，由於疫情來得突然，上禮拜一（16日）公司就開始採取彈性、異地辦公，目前僅有4成的員工在萬華大樓，曾景川說，公司許多的客戶端的電腦須維持正常、穩定運作，因此員工會派駐至客戶公司，若客戶有相關措施，都會遵照配合。

曾景川強調，公司一律遵守政府防疫政策，員工若想要居家辦公，一律允准且不扣用任何特休及補休，為讓員工在公司更加安心，每2至3天就會將辦公室區域進行大消毒，未來也會陸續建立更完善的防疫、分流措施。

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(中時新聞網)