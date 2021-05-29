由於疫情持續延燒，全國三級警戒和停課指令延長至6月14日，面對擁有更多的「室內獨處」時間，不如先深呼吸，收起煩躁與焦慮，如何巧用這些片刻時光，運用唾手可得的多元app建立好習慣，讓你的日常更升級，成就2.0版更好的自己。

【謹記養成好習慣三原則：列表、分類、整理】

透過這三項原則的掌握，看似單純生活舉止的技法學習，其實注入了專注練習、邏輯清晰的養成和斷捨離的觀念。與其硬性規定自己改變，不如彈性嘗試新點子，感受無形獲得好習慣的強大力量。

（1）列表：

將生活中的繁忙事項，無論大小、於公於私，先一一條列細項，過程中不但可以梳理思緒，一目了然的檢視這些項目的必要性與否，也能撫平緊張急躁的情緒，鎮定面對充滿挑戰的每一天。（探索更多待辦清單列表app）

＊Sorted³ - 日曆 備忘 筆記 任務：無法切割的工作安排與每日行程，透過Sorted³ 獨創專利手勢控制功能，增加工作事項變得輕鬆，且一次就能調整多項時間安排。一清二楚的時間線，搭配強大的重複規則，生活就此開始有了規律和效率

＊Streaks ：數百種可愛圖示的選擇和自訂應用顏色的介面，讓Streaks擁有 Apple 設計獎的殊榮，除了待辦事項，健康任務也能一併加入，搭配 Apple Watch 提醒完成挑戰，連健康體態都能一次獲得

（2）分類

對於實體和虛擬物質不虞匱乏的現代人，豐腴生活中難免產生資訊雜亂氾濫和不懂得珍惜的副作用。手機照片破萬張、發票到處丟的場景是否似曾相識呢？趁現在打理爆炸的相簿，整頓日常事務，給自己舒心俐落的愜意生活吧。（探索更多實用工具app）

想養成好習慣，可善用各apps（水滴發票使用畫面）。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

＊水滴發票 ：載具條碼刷的得心應手，也要懂得整理傳統發票！不論新舊型發票、二聯、三聯，收銀機長條形都沒問題。對獎之餘也能自動記帳，記錄消費練習理財好上手

＊HashPhotos ：地圖、主題式、時間軸和自訂分類，加上文件夾和標籤功能，尋找塵封的照片或資訊截圖，回憶重溫和資料擷取都變得輕而易舉

＊Gemini Photos: Gallery Cleaner ：形容這款 App 為相簿管家絕對貼切，透過機器學習，能快速識別那些「可能不想保留」的相片，包括重複、模糊的影像，和「可能不再需要」的截圖。去蕪存菁後井然有序的相簿，加碼釋出的大容量還能當作驚喜

（3）整理

情緒之於環境如同情感之於心，有限的容量必須適時打掃維護，擁有整潔宜人的空間，才能時刻保持舒適自在的狀態，在工作、感情，任何場合展現最從容的自己。「模仿就是最好的練習」時常瀏覽這些賞心悅目的居家空間示範，收納美感將默默內建而成。(探索更多美麗家居app與空間改造app)

＊100室内設計 - 台灣第一室內設計APP ：多元強大的圖庫，能依據風格、空間大小和屋況搜尋，不僅可以找到自己喜愛又適合的氛圍，編輯部精心推出的文章頻道，完整提供歸類收納、找尋設計師等技能教學

＊Planner 5D-住家與室內設計工具 ：五次榮登 iTunes 精選項目，以極度擬真的二維和三維室內模型，在理想空間開始動工前，有無限次擺放和改變的機會，直到夢想雛形誕生

(科技)