縣府公物染疫足跡疫調，相關區域里民明起可到花蓮市衛生所前篩檢。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮新增5例確診案（疫情指揮中心宣布4人）因有1名先行採檢確診但尚未報給指揮中心，地方自行宣布5人確診。兩人是母子、兩人是姊弟，另一男子則是妻子先前確診，丈夫二次篩檢確診。其中在花蓮市開設安全帽店老闆娘疑接觸北部客人，出現感冒發燒，兒子強迫就醫相繼染疫隔離，不過安全帽店內實聯制執行效率不彰，疫調變得有困難。

花蓮縣代理秘書長張逸華表示，花蓮市天佑帽行50多歲老闆娘（案7555），自述曾接觸北部客人，平時與同居人與兒子（案7556）同住，本月23日感冒發燒未就醫，直到28日症狀越來越嚴重，被兒子硬送到醫院看診，並相繼採檢確診。但因店內未落實實聯制，平日進出客人不少，衛生局追疫調相對困難，呼籲到過帽行者留意身體狀況。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，案7675是60多歲女性平時與4名家人同住，本月11日至13日曾與弟弟到北部就醫兼旅遊，姊弟陸續發生症狀確診。姊姊因拉肚子、咳嗽，22日曾到花蓮市中美路的藥局買藥治療但無效果；26日再到花蓮市建國路的診所就醫，被轉介至醫院後採檢確診。

朱家祥說，7675的弟弟已採檢確診（CT值20.8），但沒來得及報中央指揮中心，沒有案號，因屬於家族群聚故一併採檢確診。個案從事原文書翻譯工作，平時都在家工作沒有外出，三餐由母親料理。本月20日全身痠痛、身體熱熱的加上味覺異常，24日曾到診所就診，吃藥後症狀未改善，28日到醫院採檢確診。

此外，案7554是60多歲男性，確診時CT值37，過去曾與太太到過萬華，本月17日自主到醫院快篩採檢結果為陰性，但太太事後PCR確診，院方通知他於27日到院採檢確診。

確診者足跡疫調，引起居民憂慮，縣府為此提供快篩服務，公布包括居住於花蓮市主權里、國魂里、主農里、國安里、民運里，吉安鄉光華村居民，若有身體不適或有顧慮，明(30)天可在上午9時到11時(200個名額)、下午2時至4時(200個名額)前往花蓮市衛生所(新興路200號)兩處快篩站檢驗，並請民眾攜帶智慧型手機、健保卡、原子筆。

(中時 )