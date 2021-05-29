中國大陸近日網傳一張保母的求職廣告，聲稱保母於知名北京清華大學畢業，引起網友熱議。有人認為清華畢業生當保母屬大材小用，亦有網民認為人各有志。

該張求職廣告是由上海一間家政公司發布，廣告上詳細列出保母的個人資料，資料顯示保母為29歲的李靜，為江蘇車京人，擁有清華大學畢業的學歷，身高1.6米，體重50公斤，能操流行的普通話及英語。廣告又指她曾擔任家庭助理及管家，而且煮飯的口味偏清淡。

這則廣告瞬間引起熱議，家政公司前日向媒體表示，該名保母的學歷並沒有造假，惟工作與傳統保母不同，她是專門負責服務高收入的家庭，年薪可高達50萬元人民幣。該公司自稱提供不同的高端家庭服務，包括有管家、保母、家庭教師等等，旗下員工不少都是傳統名校生。

高學歷的人才擔任保母瞬間成為了網路熱議，有網友認為是大材小用，不過很多人都表示人各有志，「清華畢業就不能當保母做家政嗎，行行出狀元」、「人家畢業想幹什麼幹什麼」。

(中時 )